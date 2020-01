Il Genoa batte il Sassuolo e conquista tre punti preziosissimi! Rigore per i liguri dubbio

Alle 18 sono scese in campo Genoa e Sassuolo che si sono sfidate in un match di vitale importanza per la lotta salvezza. I liguri sono riusciti a vincere (2-1) un match molto sofferto portando a casa tre preziosissimi punti che gli hanno permesso di lasciare l’ultimo posto in classifica complice anche la sconfitta casalinga della SPAL contro il Verona.

Alla mezz’ora i liguri passano in vantaggio grazie ad un rigore molto dubbio trasformato da Criscito. Il vantaggio, però, dura solo 4 minuti poiché Obiang su deviazione batte Perin alla sua prima partita dopo essere tornato a vestire rossoblu. Nel secondo tempo gioca bene la squadra di De Zerbi ma vince il Genoa grazie al gol dell’ex napoletano Goran Pandev che ancora una volta salva la squadra ligure da un risultato insoddisfacente. Adesso i rossoblu agguantano il Brescia a quota 14 punti.