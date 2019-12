Globe Soccer Awards 2019, Pjanic: “Sarri ha una mentalità diversa, ma conta vincere. Ci scusiamo per la Supercoppa…”

Il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, è stato premiato a Dubai, in occasione dei Globe Soccer Awards 2019. Il bosniaco ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni riguardo l’ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, e non solo:

“Sarri è un allenatore molto diverso, ha un’altra mentalità dal punto di vista calcistico. Ma questo non conta, l’importante è vincere i trofei e noi lo abbiamo sempre fatto. Ci scusiamo con i tifosi per aver perso la Supercoppa, ma la Lazio è un’avversaria forte così come Roma e Inter”.