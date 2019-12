Dopo il breve ritorno in patria, durato appena quattro mesi, al Sion, Valon Behrami torna in Italia. Oggi, infatti, l’ex centrocampista azzurro si è allenato a Pegli con la prima squadra del Genoa. Domani lo svizzero si sottoporrà alle visite mediche di rito e porrà la firma sul contratto. Decisiva per il suo approdo in rossoblu la volontà del neo-allenatore dei liguri, Davide Nicola.