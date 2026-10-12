Raul Albiol ha parlato della sfida di Champions League tra Villarreal e Napoli, in programma domani all’Estadio de la Ceramica, e commenterà il match per un’emittente spagnola.

«Villarreal in controllo e Napoli in attesa. Il Villarreal attacca molto in casa: è coraggioso, pressa alto e crea, anche se sta avendo qualche problema difensivo. Il Napoli, invece, ha fase difensiva e ti può fare gol in contropiede o con il possesso. Ha grandi giocatori e un tecnico esperto», ha spiegato Albiol al Corriere dello Sport.

De Bruyne e Gerard Moreno i protagonisti attesi in Villarreal-Napoli

Quando gli è stato chiesto di individuare gli uomini chiave della partita, Albiol ha indicato senza indugi i nomi di De Bruyne e Gerard Moreno: «De Bruyne e Gerard Moreno».

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Parlando della crescita dell’ex compagno spagnolo, Albiol si è soffermato su Rafa Marin, difensore oggi in azzurro e passato in giallo nella scorsa stagione: «Rafa Marin? L’anno scorso ha disputato una buona stagione con il Villarreal e ora si sta ripetendo. Aveva bisogno di continuità e fiducia per crescere. È giovane, sarà importante per il futuro del Napoli». Il difensore ha inoltre sottolineato come «Allegri lavora tanto sulla fase difensiva. Mi fa piacere che lo spagnolo stia giocando così bene a Napoli. Il mister lo ha già recuperato al 100%».

Il percorso di crescita di Marin e il valore aggiunto del nuovo Napoli sono stati oggetto anche delle parole dello stesso giocatore, che ha parlato del ritorno a Vila-real, ma per Albiol il focus resta sulla sfida europea: «Il Napoli deve superare il momentaccio infortuni ma può essere ancora competitivo in campionato ed entrare nel playoff in Champions».

L’emozione del doppio ex e la prospettiva da allenatore

Albiol, che sta frequentando il corso Uefa B per allenatori a Coverciano, ha ricordato i suoi anni tra Spagna e Italia, celebrando il legame con le due città e i tifosi: «Sono le squadre della mia vita, quelle in cui ho giocato di più. Sono stato benissimo, ho tanti amici. Sarà una sfida emozionante».

Sul passato azzurro, Raul Albiol ha ricordato il periodo con Maurizio Sarri, definendolo il Napoli più divertente, una squadra che giocava la palla e che resterà nella storia. Ha aggiunto che anche con Benitez la squadra era competitiva, pur giocando meno bene, e che con Sarri avrebbero meritato di vincere lo scudetto, sottolineando come i titoli siano poi arrivati negli anni successivi.

In conclusione, ha definito aperta la sfida di domani: «Partita aperta. Ma forse, in Champions, giocare in casa regala un 10% in più».