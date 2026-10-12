Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal, sua ex squadra, il difensore del Napoli Rafa Marin ha condiviso le proprie sensazioni ai microfoni di Sky Sport. Marin ha espresso soddisfazione per il ritorno all’Estadio de la Cerámica, sottolineando la crescita personale.

“Mi fa piacere ritornare qua, siamo arrivati al terzo posto l’anno scorso e mi sento molto migliorato, sono davvero felice”, ha dichiarato Rafa Marin.

Interpellato su Kevin De Bruyne, Marin ha aggiunto: “È sempre bello vederlo in campo, abbiamo sempre tanta fiducia quando ha la palla”.

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Guardando alla preparazione della gara con il Villarreal, Marin ha evidenziato: “Ci siamo allenati su questo, sappiamo che ci aspetta una partita intensa e forte, sono bravi nelle ripartenze e dovremo essere bravi”. Il difensore spagnolo ha poi sottolineato l’importanza del momento attraversato dal gruppo azzurro: “Noi stiamo facendo un lavoro importante, si è visto già contro il Frosinone”.

Rispondendo su una possibile preferenza tra difesa a tre o a quattro, Marin ha chiarito: “È uguale, conta vincere”.

Sul lavoro di squadra e sugli equilibri difensivi, Marin aveva già dato segnali positivi nelle ultime uscite.