Rafa Marin: “Vincere nel centenario del Napoli sarebbe incredibile”

Rafa Marin, difensore del Napoli, ha raccontato ad As il suo punto di vista sul centenario del club e sull’inizio della sua esperienza in azzurro.

Il centrale spagnolo ha spiegato di non aver partecipato di persona ai festeggiamenti in città: “Non sono riuscito a partecipare ai festeggiamenti. Alcuni miei compagni sono andati a Napoli. Avrei voluto esserci anch’io perché è un’esperienza unica nella vita considerando la passione della gente qui a Napoli”.

“L’obiettivo è vincere qualcosa ogni anno, ma farlo nel centenario del club sarebbe ancora più speciale. Lasceresti ancora di più il segno, sarebbe incredibile”, ha aggiunto Rafa Marin.

“Amir è straordinario, ha esperienza nel rendere le cose facili. Mi sta aiutando molto nel guidarmi in difesa. Mi trovo molto bene con lui”.