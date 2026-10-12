Massimo Filardi ha commentato il successo del Napoli contro il Frosinone e le novità tattiche introdotte da Massimiliano Allegri, intervenendo a Radio Tutto Napoli lunedì 12 ottobre.

“Io penso che per questa squadra Neres sia un calciatore fondamentale. Ha delle caratteristiche che ha solo lui, cioè quella di andare subito in verticale”,

Nuove posizioni e benefici per il Napoli

Filardi ha parlato anche della nuova posizione di De Bruyne davanti alla difesa: “Secondo me De Bruyne questo ruolo ce l’ha proprio nelle corde, perché deve stare nel vivo e toccare tanti palloni. Invece quando fa il trequartista corre molto, ma corre molto a vuoto, si stanca e perde lucidità. Quella posizione è fantastica”.

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Filardi ha aggiunto che con Neres, Lang e Alisson la squadra può ripartire rapidamente.

Su Benoît Badiashile, Filardi ha espresso apprezzamento: “Aumenta la fisicità della squadra ed è bravo anche tecnicamente. Non ha sbagliato nulla”.

Il Napoli di Allegri: più verticalità e spirito offensivo

L’ex azzurro ha spiegato che il cambio di modulo e l’atteggiamento della squadra si alimentano a vicenda: “L’uno non esclude l’altro. Se tu hai una squadra che può andare facilmente in verticale perché occupi tutte le linee del campo, con Neres e Lang, poi Lobotka e De Bruyne e infine i tre difensori, la squadra è già in verticale. Højlund non è più solo e diventa più semplice giocare in verticale rispetto al 4-3-3 con le due ali molto larghe e Højlund isolato. Gli arrivava questa palla e non aveva sbocchi, l’azione finiva lì. Doveva fare la lotta con mezza difesa avversaria. Invece, con due calciatori vicino a Højlund, è più facile. Se vuoi giocare in verticale così è più semplice. A volte i moduli dipendono dalle caratteristiche e dalla strategia che vuoi dalla tua squadra. Lo disse anche Alvini in conferenza stampa.”

Filardi sostiene che il Napoli oggi sia “più verticale, più bello, più spumeggiante” rispetto al passato.