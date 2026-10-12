Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai media ai Collari d’Oro al CPO Giulio Onesti sulla sfida di domani contro il Villarreal. “Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, il che è molto importante. Però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell’allenatore", ha dichiarato De Laurentiis.

Sul piano tattico, il presidente ha sottolineato con favore la scelta della difesa a tre: “Come avete visto io sono stato sempre silente, non ho fatto commenti, né ho dato giudizi. Perché cosa puoi giudicare? Uno che ha vinto tanto e finalmente poi si è rimesso a tre dietro. Probabilmente quella è la compagine che gli si addice di più, che gli dà più sicurezza e quindi, avendo abbandonato il 4-3-3, per il momento abbiamo avuto successo contro una squadra mica da poco, perché il Frosinone è una squadra vera con la S maiuscola”.