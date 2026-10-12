Aurelio De Laurentiis ha parlato nella serata del 12 ottobre ai microfoni del TG5, soffermandosi su Allegri, De Bruyne e lo stato attuale del Napoli.

Aurelio De Laurentiis ha sottolineato che De Bruyne ha trovato fiducia grazie al gioco e al sostegno dei tifosi, spiegando che il centrocampista "in Belgio si è caricato, ha disputato gare di grande successo e anche noi abbiamo beneficiato della sua condizione".

Riguardo al tecnico azzurro, De Laurentiis ha sottolineato: “Allegri è un grande tutelatore dello spogliatoio, sa amministrare bene tutti i calciatori e con lui si lavora in maniera perfetta”.

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Il presidente ha però messo l’accento anche sulle difficoltà dal punto di vista fisico: “Gli atleti hanno troppi impegni sulle spalle e bisogna prestare molta attenzione alla loro salute. Si infortunano in continuazione. Anche noi, durante queste tre settimane, abbiamo avuto tre infortunati, e non è poco”.

De Laurentiis su futuro del calcio e ruolo dei tifosi

Parlando più in generale, De Laurentiis si è soffermato sulla necessità di riformare il calcio, coinvolgendo le massime istituzioni internazionali: “Spero che con Giovanni Malagò si riescano a modificare molte cose, ma bisogna sedersi con Ceferin e Infantino, perché il calcio non è soltanto un fattore nazionale, ma mondiale. Bisogna che tutti abbiano rispetto per i tifosi che ogni squadra rappresenta”.