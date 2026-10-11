Scott McTominay torna in campo al 61’ minuto durante Napoli-Frosinone, ricevendo un lungo applauso dal pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona. Il centrocampista scozzese, fermato nelle scorse settimane da un problema cardiaco e un successivo intervento, era assente da tempo e il suo ingresso è stato accolto con entusiasmo dai tifosi.

Stando a quanto si apprende, l’attesa era percepibile fin dal momento in cui Scott McTominay ha lasciato la panchina per avviare il riscaldamento. Anche Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, si sarebbe voltato incuriosito dalla reazione dello stadio.

Il ritorno del centrocampista rappresenta un segnale importante per le rotazioni degli azzurri, chiamati ora ad affrontare un periodo ricco di impegni. McTominay, dopo aver seguito tutte le tappe del recupero, potrà gradualmente ritrovare la forma migliore, senza forzare i tempi previsti dagli staff medici.

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