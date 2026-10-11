 Vai al contenuto
Domenica 11 Ottobre 2026
MondoNapoliTESTATA GIORNALISTICA
PUBBLICITÀ
PARTNER

Napoli-Frosinone, ritorno in campo per McTominay al 61’: il Maradona applaude

McTominay ritorno in campo in Napoli-Frosinone: applausi del Maradona al 61' dopo lo stop per problemi cardiaci. Importante notizia per gli azzurri.

di · 1 min
Scott McTominay
Foto: Bryan Berlin / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), rielaborata da MondoNapoli
PUBBLICITÀ
IN BREVE
  • Scott McTominay rientra in campo al 61' in Napoli-Frosinone dopo uno stop cardiaco
  • Il pubblico del Maradona tributa un lungo applauso al centrocampista scozzese
  • Recupero completato, McTominay lavorerà gradualmente per ritrovare la condizione
Aggiungi MondoNapoli alle fonti preferite di Google

Scott McTominay torna in campo al 61’ minuto durante Napoli-Frosinone, ricevendo un lungo applauso dal pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona. Il centrocampista scozzese, fermato nelle scorse settimane da un problema cardiaco e un successivo intervento, era assente da tempo e il suo ingresso è stato accolto con entusiasmo dai tifosi.

Stando a quanto si apprende, l’attesa era percepibile fin dal momento in cui Scott McTominay ha lasciato la panchina per avviare il riscaldamento. Anche Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, si sarebbe voltato incuriosito dalla reazione dello stadio.

Il ritorno del centrocampista rappresenta un segnale importante per le rotazioni degli azzurri, chiamati ora ad affrontare un periodo ricco di impegni. McTominay, dopo aver seguito tutte le tappe del recupero, potrà gradualmente ritrovare la forma migliore, senza forzare i tempi previsti dagli staff medici.

Per i dettagli tattici della gara tra azzurri e Frosinone, puoi consultare De Bruyne posizione preferita: Allegri in campo ordina il rigorista dopo l’errore e Allegri cambia il Napoli: “La qualità paga alla ripresa”.

PUBBLICITÀ
Redazione MN Notizie, mercato e rassegna stampa sul Napoli, ogni giorno. Tutti gli articoli
Non perdere una notizia sul NapoliScegli MondoNapoli come fonte preferita: su Google vedrai più spesso le nostre notizie tra le Notizie principali.Fonte preferita su Google

Leggi anche