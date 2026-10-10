Leonardo Spinazzola, difensore del Napoli, ha ribadito ai microfoni di DAZN e Sky Sport l’importanza di cambiare mentalità in vista della sfida contro il Frosinone al Diego Armando Maradona, sottolineando la necessità di dare avvio a una nuova fase della stagione.

Spinazzola, rientrato dopo una sosta utile per recuperare la condizione fisica, si è mostrato fiducioso: "Questa sosta ha aiutato ad allenarmi e a entrare ancora di più in confidenza dopo il piccolo problema avuto prima della sosta, ma ora sto bene". Riguardo al nuovo modulo adottato dal Napoli, il terzino ha aggiunto: "Come quinto ho una copertura in più dietro e posso attaccare di più. Abbiamo preparato il nuovo modulo da due giorni, ma ci abbiamo già giocato in passato. Oggi l’obiettivo è essere squadra e vincere".

Spinazzola ha messo l’accento sull’aspetto caratteriale richiesto dal tecnico: "Serve più cattiveria, ce lo siamo detti guardandoci negli occhi. Ognuno di noi deve sapere che deve dare molto di più". Queste parole richiamano quanto richiesto da Massimiliano Allegri sul tema dell’attitudine: "È mancata l’attitudine di cui parla il mister, ora inizia il nostro campionato. Conta l’atteggiamento e l’attitudine che mettiamo in campo".

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Il calciatore ha riconosciuto il calo nelle ultime settimane, soprattutto tra i giocatori più esperti: "Siamo mancati noi senatori, non avremmo perso punti in quelle due o tre partite. Da oggi parte il nostro campionato. Conta l’atteggiamento, quello deve cambiare".

Per approfondimenti sul cambio modulo e il ruolo di Spinazzola è disponibile l’articolo Spinazzola: “Col cambio modulo posso attaccare di più, oggi serve essere squadra”.