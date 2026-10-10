Manuel Parlato, giornalista ed esperto delle vicende azzurre, ha fatto il punto sulle probabili scelte di formazione del Napoli per la sfida contro il Frosinone. Stando a quanto filtra dal suo canale YouTube, il tecnico potrebbe confermare il 4-3-3 o il 4-2-3-1, accantonando l’ipotesi di una difesa a tre.

"Non sono così sicuro che il Napoli passerà alla difesa a tre contro il Frosinone. Matteo Politano non è al meglio: rischiarlo significherebbe metterlo in condizione di poter saltare la sfida contro il Villarreal. Il Napoli dovrà necessariamente ragionare anche in prospettiva Champions, due partite che sono crocevia per la stagione" ha evidenziato Parlato. In caso di assenza di Politano, secondo l’analisi, le soluzioni maggiormente accreditate restano quelle con il modulo tradizionale.

Rispetto alle scelte in difesa, secondo le valutazioni del giornalista, "Meret è regolarmente arruolato, vedremo se giocherà lui o Milinkovic-Savic. I terzini a disposizione sono Di Lorenzo e Spinazzola, mentre al centro tra Badiashile, Beukema e Rrahmani, qualcuno potrebbe riposare: non cambierei troppo quando si gioca ogni tre giorni".

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Sul centrocampo, parlando delle alternative per Allegri, Parlato sottolinea come le scelte siano quasi obbligate: "Mediana con Kevin De Bruyne e i due playmaker Billy Gilmour e Stanislav Lobotka, sappiamo che Scott McTominay può giocare solo uno spezzone di gara". In attacco, spazio a possibili cambiamenti: "Potrebbe essere il turno di David Neres a destra e Noa Lang a sinistra, con una chance anche per Lorenzo Lucca dal primo minuto".

Parlato si è poi soffermato sulle condizioni del campo dopo la pioggia e sul sostegno dei tifosi azzurri, che anche in questo momento delicato non fanno mancare il supporto alla squadra.