Giancarlo Padovan, giornalista e opinionista, ha evidenziato i problemi di infortuni che continuano a colpire il Napoli, sottolineando come la squadra sia stata ancora una volta penalizzata dalla sfortuna. A quanto si apprende da un suo intervento, Padovan ha affermato: "Pensavo fosse insuperabile ciò che successe l’anno scorso, con numeri inaccettabili di infortuni. Sono convinto che 4 partite consecutive alzi il rischio di infortuni. I giocatori non smaltiscono e non recuperano in tempo. Cosa bisogna fare allora? Bisogna fare una pausa con una preparazione di 2 partite".

Padovan ha anche commentato le scelte tattiche possibili per il Napoli, sostenendo che "per il gioco di Allegri il 3-5-2 sia un sistema di gioco da preferire" e che questa impostazione potrebbe fornire maggiore solidità difensiva, pur evidenziando dubbi sulla disponibilità degli uomini giusti per attuarla.

In merito al reparto offensivo, Padovan si è soffermato su Rasmus Hojlund, reduce da un ritorno al gol in Nazionale: "Hojlund è tornato a segnare con la Nazionale. Io però lui lo vedo lontano dalla squadra, deve abbassarsi sempre troppo. È un giocatore veramente unico, il giocatore su cui offensivamente il Napoli deve appoggiarsi di più".

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Infine, il giornalista ha lanciato un monito sulle prossime sfide della stagione: "Attenzione a queste partite trappola con le meno accreditate. Si va alla partita con meno concentrazione, ma il Napoli deve andare a giocare il suo calcio con concentrazione. Un calcio di rimessa".

Sul tema delle indicazioni su Hojlund e la gestione tecnico-tattica, leggi anche Danimarca, il segnale ad Allegri su come sfruttare Hojlund.