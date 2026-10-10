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Noa Lang: “Contento di essere tornato, ho azzerato tutto: anno nuovo, sarà una grande stagione”

Noa Lang parla della sua stagione al Napoli dopo il gol al Frosinone: nuovo inizio, vuole lasciarsi l'anno difficile alle spalle e punta in alto.

di · 1 min
fonte foto: Ssc Napoli
fonte foto: Ssc Napoli
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IN BREVE
  • Noa Lang segna contro il Frosinone e si dice soddisfatto dopo una stagione complicata
  • Lang sottolinea il valore del nuovo tecnico e la sua volontà di ripartire da zero
  • L'attaccante si auspica una stagione importante e valorizza la vittoria ottenuta dal Napoli
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Noa Lang, attaccante del Napoli, si è detto soddisfatto al termine della vittoria casalinga contro il Frosinone, gara in cui ha anche segnato il gol del raddoppio. Ai microfoni di Sky Sport, l’olandese ha sottolineato quanto per lui fosse importante ottenere i tre punti e lasciarsi alle spalle un periodo complicato.

"Era importante vincere, il premio del migliore in campo l’ha meritato De Bruyne. È stata un’annata difficile, ma sono contento di esser tornato, la mia mente si è azzerata: nuovo tecnico, nuova stagione. Devo andare avanti ed essere concentrato", ha dichiarato Lang dopo il match, concluso 3-0 per la formazione di Allegri.

Il numero 10 azzurro era tornato al gol in Serie A dopo diversi mesi, confermando la sua voglia di ripartire con energia dopo un’annata trascorsa tra qualche esclusione, pochi minuti in campo e qualche rumor estivo che lo aveva avvicinato a un addio.

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Lang aveva realizzato il suo precedente gol in campionato lo scorso novembre contro l’Atalanta. Il raddoppio di oggi è arrivato su respinta di Palmisani dopo un’azione firmata Di Lorenzo e Højlund.

Noa Lang segna il primo gol stagionale in Napoli-Frosinone 2-0

L’ex PSV ha aggiunto: "Spero di avere una buona stagione, devo continuare così". Parole che rispecchiano la sua determinazione a voltare pagina e a imporsi finalmente con continuità anche all’ombra del Vesuvio.

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