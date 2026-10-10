Ciro Ferrara ha criticato con fermezza le dichiarazioni di Noa Lang sulle differenze tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte nel post Napoli-Frosinone. Intervenuto su DAZN, l’ex difensore del Napoli ha dichiarato: "Non è corretto! Non è la prima volta, se aveva qualcosa da dire a Conte avrebbe fatto bene a dirglielo lì in quel momento, non quando va via. Sinceramente non mi sono piaciute queste dichiarazioni. Non ha capito bene in che ambiente si trova, in che campionato si trova, in che città si trova, e che cosa vuol dire indossare questa maglia".

L’attacco di Ferrara arriva dopo le dichiarazioni di Lang, che ai microfoni di DAZN e riportate anche dal Corriere dello Sport, aveva sottolineato le differenze sulla comunicazione ricevuta in passato e nel presente: "La differenza più grande è che questo allenatore mi parla a differenza di quello dell’anno scorso. Mi dice cosa devo fare, come muovermi in campo. Mi dà la libertà di trovare i miei spazi, è una grande differenza". L’olandese aveva anche aggiunto: "Allegri mi parla a differenza sua, sento la fiducia di Allegri. La scorsa stagione è stata un po’ difficile, con l’allenatore precedente. Adesso, invece, sento la fiducia di quello attuale".

Approfondimento sulle dichiarazioni di Noa Lang sulla stagione del Napoli.