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Montefusco: “Come mai Allegri ha accettato Napoli? Fuori non più di 2 mesi”

Montefusco si interroga sulla scelta di Allegri di accettare il Napoli e analizza la situazione della squadra azzurra, tra infortuni e nuove sfide.

di · 1 min
fonte foto: Amazon Prime Video Sport IT
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IN BREVE
  • Montefusco considera il Napoli ancora la squadra più forte dopo l'Inter nonostante gli infortuni
  • Secondo Montefusco, Allegri non sarebbe rimasto fuori più di 2 mesi prima di accettare
  • L'ex tecnico invita ad attendere 4-5 partite prima di giudicare Allegri alla guida del Napoli
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Vincenzo Montefusco, ex allenatore e centrocampista del Napoli, si è espresso sulla situazione attuale della squadra azzurra e sull’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, intervenendo a una trasmissione televisiva. Secondo quanto emerso, Montefusco vede il Napoli ancora come "la squadra più forte dopo l’Inter", pur riconoscendo le difficoltà legate agli infortuni: "Tutti si preoccupano degli infortuni, ma è ovvio che se ad una squadra togli tanti big, ha delle difficoltà".

A proposito dell’arrivo di Allegri sulla panchina partenopea, Montefusco si è interrogato sul perché della scelta dell’ex tecnico di Juventus e Milan: "Il Napoli è un trampolino importante, tutti avrebbero accettato Napoli, ma uno come Allegri che poteva permettersi di dire sì o no, mi chiedo come mai abbia accettato Napoli. Possibile che dopo aver vinto di tutto non abbia fatto un discorso tecnico su questa squadra? L’allenatore non mi entusiasma molto, ma non sta a me difenderlo. Questi allenatori possono permettersi di aspettare la squadra migliore, uno come Allegri non sarebbe rimasto a casa più di 2 mesi".

Soffermandosi sulle prospettive del nuovo allenatore, Montefusco ha aggiunto: "Con il Milan senza attaccanti ha fatto miracoli". L’ex allenatore ha infine invitato ad attendere alcune partite prima di dare giudizi: "Dobbiamo aspettare queste 4-5 partite e vedere cosa accade e poi se avrà fatto male, si dirà a Allegri che ha fatto come Ancelotti, grande nome senza vincere nulla". Ha concluso dicendo che, pur non essendo un estimatore di Allegri, "se nello spogliatoio non ci sono problemi, recuperando i giocatori, può fare bene".

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