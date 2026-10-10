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Masini Napoli Frosinone: “Abbiamo entusiasmo, Alvini ci sta aiutando tanto”

Masini Napoli Frosinone: il centrocampista parla di entusiasmo e delle idee innovative di Alvini prima della sfida al Maradona.

di · · 1 min
Masini Napoli Frosinone: “Abbiamo entusiasmo, Alvini ci sta aiutando tanto”
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IN BREVE
  • Masini evidenzia entusiasmo e innovazione portati da mister Alvini prima di Napoli-Frosinone
  • Il centrocampista ribadisce la difficoltà della gara e fiducia nelle scelte del tecnico
  • Raimondo in buone condizioni fisiche, confermato in campo da Masini nel prepartita
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Patrizio Masini, centrocampista del Frosinone, ha rilasciato nuove dichiarazioni nel prepartita del match contro il Napoli. Ai microfoni di Dazn, Masini ha sottolineato l’atteggiamento dell’ambiente ciociaro e il lavoro dell’allenatore: “Abbiamo tanto entusiasmo, è stato bravissimo il mister. Ha delle idee innovative, riesce a trasmettere in modo sincero e passionale, questo ci aiuta in campo”.

Sul tema della preparazione, Masini ha aggiunto: “Seguiamo il mister, che ci chiede di giocare una partita alla volta. Il campionato è lunghissimo. Stasera è tostissima, conosciamo il Napoli ma dovremo fare quello che ci dice il mister. Raimondo sta bene, gioca perché sta bene”. Il centrocampista ha rimarcato come l’approccio della squadra sia quello di attenersi con fiducia alle istruzioni di mister Massimiliano Alvini, valorizzando innovazione e coesione del gruppo.

A pochi minuti dal fischio d’inizio allo stadio Maradona, Masini ha anche precisato di non avere problemi con le scarpette: “Gioco sempre coi soliti, non ho grossi problemi”.

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