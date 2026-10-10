Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Napoli sottolineando l’orgoglio di sedere sulla panchina dello Stadio Diego Armando Maradona e il rispetto verso gli avversari azzurri: "Vengo per la prima volta al Maradona, è un motivo di soddisfazione e gioia. È significativo per il percorso mio e della squadra. Vogliamo essere all’altezza di questa partita. Oggi ti difendi attaccando, è questa la grande difficoltà. Devi essere perfetto nelle preventive, sennò paghi la gamba degli avversari, proviamo a fare la nostra partita con totale rispetto dell’ambiente, del pubblico e del Napoli", ha dichiarato ai microfoni di Dazn.

Alvini ha aggiunto anche un riferimento alla propria esperienza di studi per affrontare il Napoli di Sarri: "La mia tesi a Coverciano su come battere il Napoli di Sarri? Quel Napoli lì era straordinario. Ho immaginato di incontrarlo col mio Albinoleffe. Qui è tutta un’altra partita e vogliamo essere all’altezza. Bisogna difendere attaccando. Devi essere bravissimo nelle transizioni e nelle preventive. Questa è la partita".

Il tecnico si è poi concentrato sulle insidie tattiche della sfida: "Dobbiamo meritarci il palcoscenico e la partita, dobbiamo mettere dentro tutte le nostre caratteristiche. È dura, tosta, partita di livello. Dobbiamo fare una prestazione intelligente, visto come è il Napoli in campo. Sarà una prova molto difficile, ma noi vogliamo continuare a fare quello che sappiamo fare." Alvini ha poi sottolineato la necessità di particolare attenzione alle fasi di gioco e agli avversari: "Dobbiamo fare attenzione sulle preventive, potremmo fare noi la partita con Allegri che può ripartire con Lang e Neres. Puoi fare la partita, ma devi fare attenzione anche a quando attacchiamo."

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Riguardo l’attacco, il tecnico ha spiegato le scelte legate ai giocatori reduci dagli impegni internazionali: "Bobcek ha fatto un allenamento, mentre Antonio si è allenato due giorni. Abbiamo pensato a questa staffetta, dobbiamo considerare anche i viaggi".

Per un approfondimento sulle possibili scelte di formazione degli azzurri, è disponibile l’articolo Napoli-Frosinone probabile formazione: De Bruyne più basso, Lang e Neres dietro Hojlund.