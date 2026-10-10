Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Frosinone, soffermandosi sulle scelte di formazione e sull’atteggiamento della squadra.

L’allenatore azzurro ha dichiarato: "McTominay non è ancora al top e Anguissa è fuori, ho preferito dare un po’ di riposo a Gilmour. De Bruyne in quella posizione può fare molto bene. Sappiamo delle difficoltà della partita, il Frosinone gioca molto diretto e ha entusiasmo, sta bene. Le partite vanno vinte sul campo".

Allegri ha poi analizzato il momento della squadra dopo le prime giornate: "Ora inizia un periodo di nove partite, abbiamo lasciato per demeriti dei punti e potevamo fare meglio. Se hai la cattiveria giusta con e senza palla riesci a segnare di più e a subire meno".

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L’allenatore ha aggiunto un appunto su Politano e sulle scelte di turnover: "Politano non stava benissimo, può essere un cambio importante al pari di Lucca e Giovane".

In ottica formazione restano da monitorare le condizioni di McTominay, appena rientrato nei convocati dopo lo stop: per approfondimenti sulle sue condizioni, consulta Napoli McTominay recupero: sarà convocato contro il Frosinone dopo idoneità sportiva.