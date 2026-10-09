David Neres è tra i candidati alla maglia da titolare nella sfida contro il Frosinone, con Massimiliano Allegri orientato a schierare il Napoli con il modulo 3-4-2-1. Secondo alcune ricostruzioni, Allegri starebbe pensando a una difesa composta da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Rafa Marín, con Sam Beukema possibile alternativa dopo il rientro dal lungo infortunio.

A centrocampo, le soluzioni sulle fasce coinvolgerebbero Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, considerati scelte pressoché obbligate anche per le assenze forzate di Michael Favasuli, Mathías Olivera e Gennaro Vergara. La posizione dei due esterni sarebbe dunque chiave per supportare il nuovo assetto tattico.

Nel reparto offensivo, la novità principale potrebbe essere l’impiego dal primo minuto di David Neres, premiato per il buon momento in allenamento e favorito per una maglia da titolare. L’allenatore, stando a quanto filtra, valuta ogni dettaglio alla luce dei numerosi impegni e di una situazione di rosa decimata dagli infortuni.

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