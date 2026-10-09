Angelo Forgione, giornalista e scrittore, ha sottolineato che "non voglio neanche pensare che il Napoli, in casa e con la necessità di fare tre punti, possa mostrare passività". Stando a quanto si apprende, Forgione ha invitato la squadra ad essere "assolutamente proattiva e ad aggredire" nella prossima gara con il Frosinone, sottolineando il divario di valori tra le due formazioni.

Sul cambio di sistema con David Neres e Kevin De Bruyne alle spalle di Rasmus Hojlund, Forgione ha evidenziato che "è sicuramente una questione di mentalità, ma anche di proposta di gioco e del tipo di impostazione che Allegri riesce a inculcare alla squadra". Per il giornalista, il Napoli rischia di neutralizzare Hojlund se insiste con il possesso orizzontale, invece "se Hojlund è il tuo finalizzatore devi trovare il modo di metterlo nelle condizioni di finalizzare".

Lucca e le valutazioni della società, Forgione: "Ultime chance"

In relazione alle parole di Massimiliano Allegri su Lorenzo Lucca, Forgione ha spiegato che quando l’allenatore parla di valutazioni sulla punta, si fa riferimento anche a ragioni economiche: "C’è un investimento sul cartellino e bisogna pensarci prima di considerarlo perso o di buttare via quei soldi". Secondo Forgione, "quelle che sta avendo sono davvero le ultime chance per cambiare la propria situazione".

Infine, sulle rotazioni imposte dal calendario fitto, Forgione ha aggiunto che "le rotazioni sono necessarie. Il calcio moderno è diventato talmente scientifico che preparatori e staff tecnici conoscono nel dettaglio le condizioni atletiche dei giocatori", osservando come lo stesso staff imponga spesso determinate scelte per prevenire infortuni quando i ritmi di gioco si fanno estremamente intensi.