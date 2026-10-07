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Van Bommel: “Mai dire mai al Napoli! Timing importante”

Raiola su Van Bommel al Napoli: "Se può arrivare? Mai dire mai, timing importante!". Scopri di più sull'interesse azzurro.

di · · 1 min
Van Bommel: “Mai dire mai al Napoli! Timing importante”
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Enzo Raiola, agente di Ruben Van Bommel, ha lasciato aperta la possibilità di un futuro trasferimento del giovane talento del PSV al Napoli. Durante un intervento a Radio Napoli Centrale, Raiola ha espresso parole di apprezzamento per il figlio dell’ex calciatore Mark Van Bommel.

"Ruben Van Bommel piace al Napoli? Se a qualcuno non piace, deve farsi una visita agli occhi," ha dichiarato Raiola. "L’anno scorso si è rotto il crociato. Staremmo parlando di un altro giocatore a quest’ora. Poi però il Napoli ha fatto la sua scelta su Noa Lang. Perché il PSV una volta ceduto Lang, è andato su Van Bommel. Se il Napoli può prenderlo? Il timing è molto importante, ma mai dire mai".

Ruben Van Bommel, classe 2004, è un esterno d’attacco del PSV ed è descritto come un giocatore con una spiccata capacità nell’accentrarsi per calciare di destro in porta. Viene paragonato spesso all’argentino Ángel Di María per la sua tecnica e la capacità di creare superiorità numerica sulla fascia.

L’interesse del Napoli per Van Bommel si inserisce nella strategia del club di tenere sotto osservazione i migliori talenti giovani nel panorama calcistico europeo. Sotto la guida di talent scout e dirigente attenti, il club partenopeo valuta continuamente gli sviluppi di giovani promesse, considerando il "timing" fondamentale per eventuali acquisizioni future.

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