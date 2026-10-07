Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha fatto luce su un retroscena riguardante Luciano Spalletti durante un’intervista a Radio Marte. Secondo Sosa, dopo la vittoria del campionato con gli azzurri, Spalletti aveva espresso l’intenzione di prendersi una pausa dal calcio. "Spalletti aveva detto a De Laurentiis di volersi prendere una pausa, aggiungendo che non avrebbe allenato più nessuna squadra italiana soltanto per un anno", ha rivelato Sosa.

L’ex calciatore ha poi continuato, ricordando le conversazioni avute con il mister: "A tavola fu chiaro: voleva lasciare il calcio, poi la chiamata della Nazionale ha cambiato le cose". Sosa ha confermato che, dopo la sua esperienza come commissario tecnico, Spalletti ha preso in considerazione un possibile approdo alla Juventus, indicando quanto sia difficile dire di no a certe opportunità. A quel pranzo era presente anche Cristian Bucchi, il che conferma l’importanza di quelle dichiarazioni nel contesto della carriera di Spalletti.