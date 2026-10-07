Mario Giuffredi, procuratore di Costantino Favasuli, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, soffermandosi sul percorso intrapreso dal giovane esterno dopo il trasferimento alla SSC Napoli.

Alla domanda se Favasuli rappresenti un rimpianto per la Fiorentina, Giuffredi ha risposto: “Ognuno ha il suo percorso e il suo destino, si vede che il suo era da altre parti. Non parlerei di rimpianto perché la Fiorentina ha fatto delle scelte e oggi si ritrova con giocatori bravi e forti. C’era un bel numero di terzini destri a Firenze. Magari con qualche terzino in meno Paratici avrebbe fatto di tutto per riportarlo in Toscana. Il destino l’ha portato al Napoli quindi cercherà di fare la sua carriera lì”.

Il procuratore ha poi sottolineato che preferisce tenere i piedi per terra riguardo al futuro del ragazzo: “A me non piace parlarne in maniera roboante, deve solo pensare alla prossima partita. Perché quando si paragona un calciatore giovane a qualche leggenda gli si fa male. Le carriere si costruiscono giorno dopo giorno con le prestazioni, non con i paragoni”.