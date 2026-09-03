Hojlund su Lukaku: “Un idolo! Gli chiesi la maglia dopo un Inter-Atalanta”

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Non è mancato un passaggio sull’ex compagno Romelu Lukaku, ecco cosa ha detto: “È vero che ha una maglia di Lukaku in camera?

«Me l’ha data dopo una partita di Coppa Italia, quando ero all’Atalanta. Romelu è stato anche uno dei miei idoli quando ero più giovane: quando è tornato all’Inter per la seconda volta, dopo il Chelsea, ho giocato contro di lui e gli ho chiesto la maglia. Ha segnato penso 500 gol in carriera…»