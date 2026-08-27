De Bruyne su Gabriel Jesus: “Sa come si vince, porterebbe qualità. Non mi ha chiamato…”

Scritto da:
Ivan Holmes
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Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere dello Sport. Alla domanda su Gabriel Jesus ha risposto: “Lei che ci ha giocato per 5 anni, cosa potrebbe portare Gabriel Jesus?
Qualità. Qualità in attacco con la palla, nel gioco di sponda e nella manovra. Probabilmente è un profilo che non abbiamo, diverso rispetto a Rasmus o Lorenzo. Se arrivasse, potrebbe aiutarci. Anche con l’esperienza: sa come si vince. È importante, vedremo cosa accadrà. Per ora non mi ha chiamato”.

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