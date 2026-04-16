Lavezzi parole d’amore per il Napoli: “Non avrei mai giocato in Italia con nessun’altra maglia. Napoli la città che ho amato di più”

Napoli e Lavezzi hanno avuto legame fortissimo che va avanti ancora oggi a distanza di tanti anni. Il calciatore nella sua lunga intervista al Corriere della Sera, ha mandato un messaggio d’amore forte per la città e i tifosi “Il destino ha voluto Napoli.

Il destino e il sottoscritto. La prima a volermi è stata l’Atalanta. Era arrivata anche a offrirmi la cifra che avevo chiesto, ma poi si è presentato il Napoli. Per noi argentini era la città di Maradona. Ho rinunciato ai soldi, ma sentivo di dover scegliere l’azzurro”.

Non è mai andato in altre squadre italiane “Mi hanno cercato tutte le big, ma in Italia c’è solo il Napoli per me. Per questo poi ho scelto il Psg”.

In Francia come si è trovato?

“Una bellissima esperienza, si era all’inizio di un progetto che poi si è rivelato vincente. Sono stato bene”.

Meglio che a Napoli?

“No, niente supererà Napoli. Il posto che più ho amato”.