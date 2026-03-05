Presidente Galatasary spegne i sogni bianconeri: “Non c’è clausola di uscita nel suo contratto, resterà qui a lungo”

Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray, ha parlato ai media turchi dell’impatto di Osimhen dal suo arrivo e del suo futuro: “Tra i centravanti passati dal Galatasaray, Osimhen è il giocatore che mi entusiasma di più dopo Metin Oktay, è straordinario. Non esiste una clausola di uscita nel contratto di Osimhen. È un calciatore di enorme successo che servirà il Galatasaray per molti anni. Forse il giorno in cui lo abbiamo acquistato si è parlato di una cifra elevata (75 milioni, ndr), ma oggi nell’opinione pubblica calcistica prevale l’idea che il prezzo del cartellino pagato sia rimasto basso e che il valore del giocatore sia molto più alto”.