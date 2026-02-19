Hojlund su suoi compagni: “Siamo un bel gruppo, con Scott amici da anni. Ecco con chi ho legato di più”

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Mattino. Diverse domande per il bomber azzurro, che ha parlato anche del rapporto con i compagni: “Con chi ho legato nello spogliatoio? Siamo un buon gruppo, anche il mio italiano sta migliorando (e lo dice parlando in italiano, ndr). Poi, chiaro, conosco McTominay dai tempi di Manchester, le nostre fidanzate sono amiche. E quindi è più facile fare gruppo. Ma anche con Gilmour, Buekema, Spinazzola e Buongiorno abbiamo creato una grande armonia. Scott mi è stato vicino a Old Trafford nell’ambientarmi, nello spiegarmi le cose del mondo United. E qui ha fatto lo stesso: è sempre al mio fianco, so di poter contare su di lui”.

