Osimhen sulla possibilità di giocare alla Juventus: “Giuntoli mi chiamò ma sapevo che ADL non avrebbe accettato”

Victor Osimhen ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha toccato anche tanti temi riguardanti la sua esperienza napoletana. Sulla possibilità di giocare con la maglia della Juventus: “Sì, così come oggi potrei essere in altri due top club di Serie A. Prima che iniziasse la trattativa con il Galatasaray, Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve. Ho parlato con un paio di persone del club, mi hanno mostrato interesse ma sapevo che lui (De Laurentiis, che Osimhen non cita mai, ndr) non mi avrebbe lasciato partire. In ogni caso, l’interesse c’era eccome. E quando ti chiama la Juve, a prescindere da tutto, devi sederti e ascoltare”.