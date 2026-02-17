Osimhen sulla nuova vita in Turchia: “Ho trovato un club e una città che amo. Vogliamo lasciare un segno anche in Europa”

Victor Osimhen ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha toccato anche tanti temi riguardanti la sua esperienza napoletana. Sulla sua nuova vita al Galatasaray: “Ho trovato un club e una città che amo, forse è stato un colpo di fortuna. Appena arrivi a Istanbul capisci come mai chiunque abbia giocato qui si sia innamorato della squadra e della gente. Non avevo mai provato nulla di simile”.

Sulla crescita del club turco “Stiamo cercando di crescere a livello internazionale, sono stati acquistati altri giocatori di altissimo livello e puntiamo a fare bene in Champions League. In Turchia siamo una realtà affermata, ma ora vogliamo lasciare il segno in Europa”.