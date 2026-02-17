Osimhen su Spalletti: “Lo stimo tanto, è stato lui a convicerci che potevamo vincere lo Scudetto”

Victor Osimhen ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha toccato anche tanti temi riguardanti la sua esperienza napoletana. Parole importanti sul suo ex allenatore Spalletti: “Si diceva che litigassimo, però non era vero: lo stimo tanto. Ha dormito per mesi nel centro sportivo del Napoli, lavorando giorno e notte per convincerci che potevamo vincere lo scudetto. Ha portato Kim, Anguissa, Kvaratskhelia e anche me al top della condizione, trionfando con un club che non ci riusciva da decenni. Pretendeva tanto, ma ti dava tantissimo. Certi allenatori ti fanno crescere prima come uomo e poi come calciatore”.