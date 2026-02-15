Gasperini commenta il 2-2 al Maradona: “Un peccato non portare a casa i tre punti dopo il doppio vantaggio”

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli-Roma:

“Nel primo tempo siamo partiti forte, ma fino al goal il Napoli non era mai stato pericoloso. E’ stata una bella partita, il Napoli spingeva forte e noi abbiamo difeso in maniera abbastanza ordinata, è stato un peccato non portare a casa i tre punti dopo il doppio vantaggio.

Il Napoli è venuto fuori quando si sono aperti gli spazi nel secondo tempo? “A me sembrava che nel secondo tempo la partita si fosse incanalata nel senso giusto, davamo più noi la sensazione di poter fare il terzo goal che loro di pareggiare. Alla fine è un buon risultato per entrambe le squadre, se vedo la prestazione purtroppo è stata un’occasione persa.

Come mai ha cambiato Malen? “C’era bisogno di freschezza e velocità, e si può fare solo con ragazzi giovani come Vaz. Abbiamo pagato in termini di esperienza però con le loro giocate possono diventare determinanti. Malen al momento non riesce a tenere lucidità per tutti i 90 minuti”.

La staffetta Soulé-Zaragoza era programmata? “Forse per Zaragoza entrare a partita in corso questa sera sarebbe stato meglio, anche se gli serve più tempo per entrare nell’organizzazione della squadra, ma Soulé non era in condizioni ottimali”.

Su Wesley. “Vedremo domani, ha preso una tacchettata e la caviglia è molto gonfia. Lui sta facendo una stagione straordinaria”.

Il morale della Roma dopo il pareggio. “Cercheremo di essere ancora più competitivi, guardiamo avanti e non alle spalle, recuperando qualche giocatore da qui a breve ce la giocheremo fino alla fine”.