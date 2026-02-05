Napoli, Vergara: “I miei idoli? Tra tutti Messi e Zielinski”

Il nuovo jolly del mister Conte, Antonio Vergara ha parlato ai microfoni di Radio CRC, dove ha commentato il suo momento attuale. Un 2026 iniziato davvero bene per il giocatore napoletano prima con la conquista della titolarità e poi con i due gol fatti al Maradona, uno in Champions League contro il Chelsea di Rosenior e l’altro in Serie A contro la Fiorentina di Vanoli e tutto ciò vissuto da lui in maniera abbastanza tranquilla come detto appunto in Radio CRC. Ecco le sue parole: ” Dedicare il mio primo gol? Non ci ho pensato sinceramente, ero solamente pieno di felicità. Il gol fatto ai londinesi non me lo aspettavo neanche io, infatti dalle foto circolate sul web, si può notare la faccia incredula. Il secondo gol contro i Viola, invece lo dedico a coloro che erano presenti con me in quel momento, la cosa che però mi è piaciuta di più è stata la vittoria”.

“Il mio idolo è sempre stato Lionel Messi ma uno che ho sempre ammirato dai primi allenamenti fatti in prima squadra con il Napoli è Piotr Zielinski. Era un giocatore veramente bello da vedere, era molto bravo tecnicamente. In questi anni ho giocato un po’ dappertutto, sulla trequarti che è il mio ruolo, poi però ho giocato mezzala,quinto ed anche esterno, una varietà di zone del campo”