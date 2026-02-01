Meret a Radio Crc: “Siamo felici per il primo gol in A di Vergara e per la vittoria”

Dopo la vittoria del Napoli in casa contro la Fiorentina ieri sera, il portiere della squadra Partenopea, Alex Meret, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Crc, emittente partner della società.

“Non é usuale vedere un portiere fare assist. Vedendo loro uomo su uomo oggi era importante trovare molto Rasmus addosso: ho cercato ovviamente lui, poi lui é stato bravo a proteggere palla e farla scorrere per l’inserimento di Vergara che poi é stato bravo a controllare e a concludere in porta. Siamo felici per lui, per il suo primo gol in Serie A e soprattutto per la vittoria. Quanto voleva la vittoria questa sera il gruppo? Lo voleva tantissimo, oggi era fondamentale tornare a fare tre punti per il periodo che stiamo vivendo, un pò di rivalsa per l’eliminazione in Champions League che ci é dispiaciuto molto, e quindi riprendere il cammino in campionato con una vittoria era importantissimo. Siamo stati bravi contro una squadra sempre fastidiosa, però l’abbiamo gestita bene: forse dovevamo chiuderla prima perché abbiamo avuto comunque varie occasioni però, tutto sommato, siamo contenti e ci portiamo a casa questi tre punti“.

“Cos’é cambiato tra il primo ed il secondo tempo? Fino al 2-0 penso che eravamo pienamente in controllo, poi é chiaro che quando l’altra squadra trova un gol sul 2-1 le cose si fanno leggermente più difficili. Dobbiamo essere magari più lucidi a continuare a gestirla nello stesso modo, però se avessimo anche concretizzato le occasioni, perché le occasioni le abbiamo avute, magari avremmo fatto un finale più tranquillo. Ma nonostante questo erano importanti i tre punti e siamo contenti per come sono arrivati. E’ un gruppo che sa stringere i denti quando ha richiesto qualcosina in più. Si é un momento di difficoltà, lo dicono i numeri: abbiamo poche sostituzioni e abbiamo giocato ogni tre giorni tante partite con quasi sempre gli stessi. Quindi sicuramente la stanchezza si fa sentire e ci dispiace tantissimo per l’infortunio di Giovanni: speriamo non sia nulla di grave, gli facciamo un grande in bocca al lupo e lo aspettiamo presto. Però, comunque, chi scende in campo dà sempre tutto per provare a vincere. Speriamo adesso in questa settimana di riuscire a recuperare qualche giocatore perché ne abbiamo bisogno ed é importante per far recuperare anche chi ha giocato tanto“.

“Primo gol anche per Gutierrez. Miguel ha fatto un’ottima partita, sta giocano in un ruolo forse non suo sulla fascia opposta però questo oggi gli ha permesso di poter rientrare sul suo piede e fare un grandissimo gol. Siamo contenti anche per lui, per il primo gol che ha fatto in Serie A, e ci auguriamo che ne arriveranno altri: con queste prestazioni sarà tutto più facile. Il tifo ha risposto presente all’appello di Conte di restare uniti. Dobbiamo ringraziare i tifosi per come ci stanno sostenendo nelle ultime partite: anche dopo l’eliminazione hanno dimostrato grande unione, grande voglia di sostenerci e per questo li ringraziamo. Tutto quello che possiamo fare é dare tutto ogni partita e se loro vedono questo, come penso che stanno vedendo, é tutto più bello perché se stiamo uniti sarà più facile trovare risultati. Li ringraziamo e anche per le prossime partite saranno fondamentali“.