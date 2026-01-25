Conte in conferenza: “Posso solo ringraziare i ragazzi”

Amare le considerazioni del tecnico azzurro Antonio Conte dopo la pesante sconfitta maturata sul campo della Juventus.

Ecco le parole del tecnico, sullo svolgimento della gara: “Fino all’1-0 la partita era stata in equilibrio. Il secondo gol è stata una mazzata dal punto di vista psicologico e abbiamo perso le distanze“.

Sul momento della squadra: “Più si va avanti e più la situazione peggiora. Adesso diventa difficile, proprio difficile. Non dobbiamo perdere fiducia, entusiasmo e autostima visto che le cose non miglioreranno a breve. A questi ragazzi bisogna solo dire grazie”.

Sul rigore possibile per il Napoli: “Ho chiesto a Mariani perchè non lo abbia voluto rivedere, ma non ho avuto risposta“.

Sugli ingressi in campo e l’esordio di Giovane: “Ho provato a dare 10 minuti a Romelu, ma non è pronto. Ci vorrà del tempo per rivederlo ai suoi livelli. Anche l’entrata di Giovane per me è stata una novità assoluta: non ho mai fatto giocare prima di oggi un calciatore senza averlo mai visto in allenamento”.

Sul Chelsea e i possibili obiettivi: “Proviamo a recuperare e a preparare la partita anche con i video. Dobbiamo rimanere compatti e uniti, non sappiamo quanto durerà la tempesta. Non dobbiamo mollare di un centimetro e dimostrare il valore dello Scudetto e della Supercoppa”.