DAZN, Bisseck carica l’Inter: “Se mettiamo in campo le nostre qualità, possiamo fare una grande gara”

Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel pre partita della sfida con il Napoli. Ecco le sue parole:

“La partita d’andata? Non ci pensiamo tanto, stasera bisogna far bene, siamo pronti e se mettiamo in campo le nostre qualità possiamo fare una grande gara. La nostra difesa ha qualità e possiamo far bene, cerco di aiutare sempre i miei compagni e speriamo di fare una bella gara anche oggi.

Hojlund? Noi dobbiamo essere presenti in tutto il campo per aiutarci, il Napoli ha grandi attaccanti e dobbiamo difendere tutti”.