Verona in ritiro dopo la sconfitta contro il Toro. Zanetti: “Sono molto arrabbiato”

Si ritorna subito in campo per la diciannovesima giornata di Serie A.

Mercoledì pomeriggio il Napoli sarà impegnato al Maradona contro il Verona, ultimo in classifica e reduce da una bruciante sconfitta casalinga per 0-3 subita dal Torino.

Dopo la gara ha parlato l’allenatore degli scaligeri Paolo Zanetti che non ha nascosto la delusione per la prestazione scialba, ed ha annunciato il ritiro fino alla gara contro gli azzurri. Ecco un estratto delle sue parole: “Sconfitta meritata, frutto di un primo tempo inguardabile e di una marea di errori tecnici. Non è giustificabile, dobbiamo dare una risposta. Io sono molto arrabbiato, andremo in ritiro per lavorare meglio e di più“.

Infine, sul mercato che forse sta distraendo più di un suo calciatore, il tecnico è lapidario: “Chi vuole andare vada. Abbiamo bisogno solo di gente che dà tutto per la maglia“.

Insomma un avversario in difficoltà e ferito dall’umiliazione casalinga di ieri, quello che si presenterà al cospetto degli azzurri. Sarà importante l’approccio alla gara del Napoli, chiamato ad indirizzare sin da subito la partita sul giusto binario.