Mediaset, De Silvestri: “E’ emozionante giocare un’altra finale, vogliamo alzare la Supercoppa”

Lorenzo De Silvestri, difensore e capitano del Bologna, alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. Ecco le sue parole:

Leggeri ma concentrati, dobbiamo recuperare forze dopo la semifinale con l’Inter ma abbiamo tanta voglia e serenità. Questa è la nostra prima finale di Supercoppa ed è la seconda finale in pochi mesi. E’ emozionante e ti dà la carica giusta, la affronteremo con lo stesso modo di sempre.

Quando si gioca una finale, vuoi alzare il trofeo, è giusto vivere questo momento con orgoglio ed essere qui, ma vogliamo vincere. Per questo, dobbiamo metterci il più del troppo, dobbiamo dare tutti il 120% sia chi gioca e sia chi resta in panchina. Deve esserci energia positiva per arrivare alla fine, la giusta voglia di alzare la Supercoppa”.

