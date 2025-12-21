Domani in caso di parità nei 90′ si andrà direttamente ai rigori, ecco il pensiero di Conte

Il regolamento della Supercoppa Italiana prevede in caso di parità dopo i 90′ regolamentari direttamente i calci di rigore. È già accaduto in semifinale con il Bologna che ha battuto l’Inter con i tiri dal dischetto.

Si tratta dello stesso format della Coppa Italia, e gli azzurri quest’anno hanno già saggiato contro il Cagliari (pareggio per 2-2 al 90′ e infinita serie di rigori fino alla parata di Milinkovic ed al gol della vittoria di Buongiorno).

Ipotesi da non scartare quella di assegnare il trofeo con i tiri dagli undici metri. Nell’intervista della vigilia a SportMediaset l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha affrontato anche questo aspetto: “Si tratta di individuare chi li tira meglio in allenamento. Si deve fare la scelta giusta, anche insieme al calciatore. Poi, può anche capitare che uno in allenamento li tiri bene, ma che le cose cambino in partita, quando la pressione diventa molto alta“.