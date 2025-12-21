Conte sulle finali: “Quelle perse mi hanno dato una cattiveria dentro”

Giornata di vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra il Napoli ed il Bologna.

L’allenatore azzurro Antonio Conte ha rilasciato varie dichiarazioni ai colleghi di SportMediaset.

In dettaglio, in merito all’importanza che rivestono le finali, il tecnico ha dichiarato. “Prima di tutto alle finali ci devi arrivare, e già quello è molto difficile. Poi, ai miei giocatori dico che alla fine della carriera si guarderà quello che avranno vinto. La gara secca deve far pensare che non ci sarà una prossima occasione. Io ho vinto tanto, ma di finale ne ho perse, e quelle sconfitte mi hanno dato una cattiveria dentro che a volte tanti non riescono a capire“.

