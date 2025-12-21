Conte sulle ambizioni del Napoli: “dobbiamo costruire una base che possa durare per tanto tempo”

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-

Un importante passo delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico azzurro Antonio Conte ai microfoni di SportMediaset, alla vigilia della finale di Supercoppa, riguarda le ambizioni del Napoli ed i suoi obiettivi alla guida del sodalizio azzurro: “Il giorno della presentazione dissi che è giusto che una piazza come Napoli abbia una squadra forte, capace di essere competitiva ogni anno e di lottare per vincere trofei. Stiamo cercando di fare questo e l’anno scorso abbiamo accelerato in maniera repentina e, per me inaspettata, vincendo lo scudetto. Quest’anno stiamo facendo il nostro percorso tra campionato e coppe, cercando di costruire una base solida, in grado di durare per tanto tempo“.

