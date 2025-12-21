Conte sulle ambizioni del Napoli: “dobbiamo costruire una base che possa durare per tanto tempo”

Un importante passo delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico azzurro Antonio Conte ai microfoni di SportMediaset, alla vigilia della finale di Supercoppa, riguarda le ambizioni del Napoli ed i suoi obiettivi alla guida del sodalizio azzurro: “Il giorno della presentazione dissi che è giusto che una piazza come Napoli abbia una squadra forte, capace di essere competitiva ogni anno e di lottare per vincere trofei. Stiamo cercando di fare questo e l’anno scorso abbiamo accelerato in maniera repentina e, per me inaspettata, vincendo lo scudetto. Quest’anno stiamo facendo il nostro percorso tra campionato e coppe, cercando di costruire una base solida, in grado di durare per tanto tempo“.