Sky, Jorginho: “Napoli? Faccio sempre il tifo per loro, Nazionale? Dico questo”

Jorginho, ex centrocampista del Napoli e ora in forze al Flamengo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Coppa Intercontinentale, dove affronterà il PSG. Ecco le sue parole:

“E’ un momento felice, ho scelto bene e sono contento. Giochiamo tante competizioni ma stiamo vivendo un periodo bellissimo. Bisogna continuare per portare ancora più gioia alla nostra gente e rappresentare al massimo il nostro paese.

Napoli? E’ una squadra sempre forte, lo guardo con affetto perchè è una squadra che mi ha dato molto, come i suoi tifosi. Li guardo sempre, continueranno a lottare fino a fine stagione perchè stanno facendo un lavoro fantastico. Faccio sempre il tifo per il Napoli.

Nazionale? Sto lavorando tanto per farmi trovare disponibile se serve, com’è successo tempo fa. Voglio sempre cose belle per la Nazionale, io sono in forma e sto lavorando bene”.