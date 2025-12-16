Insigne: “Io in Serie A? Vedremo, sono tranquillo. Supercoppa? Tifo Napoli”

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, quest’oggi era presente al Santobono Pausilipon di Napoli per incontrare i bambini pazienti. L’ex 24 azzurro, ha consegnato dei libri e qualche regalo nel reparto di oncologia pediatrica. E’ stata una presenza per il progetto “Natale al Santobono – Un libro per un sorriso” approvata da Artis Suavitas in collaborazione con la Federazione Santobono Pausilipon.

Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky:

“Non è facile spiegare certe cose, io ho tre figli e posso immaginare lo stato d’animo dei genitori, gli auguro sempre di avere molta forza. Per quanto mi riguarda sono sempre disponibile per questo ospedale, spero di aver regalato un sorriso. Tifo? Tifano tutti per il Napoli, è giusto che sia così.

Serie A? Vedremo, mi sto allenando sia in campo e sia fuori. Supercoppa? Tifo Napoli, spero possano alzare il trofeo”.