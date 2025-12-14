Udinese, Piotrowski: “Vittoria meritata, possiamo giocarcela con chiunque”

Jacub Piotrowski, centrocampista dell’Udinese, dopo la vittoria sul Napoli per 1-0, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club. Ecco le sue parole:

“E’ stata una bella giornata per noi, una gara che vorremmo vedere sempre. Vittoria meritata contro una squadra forte come il Napoli, sono campioni d’Italia, abbiamo fatto una partita incredibile con voglia e carattere. Abbiamo costruito tanto e siamo contenti del risultato, domenica scorsa contro il Genoa non è andata come volevamo e oggi abbiamo vinto.

Abbiamo fatto vedere che possiamo giocarcela con chiunque, dando il cuore sul terreno di gioco. Con il giusto spirito continuiamo e proveremo a vincere più gare possibili”.