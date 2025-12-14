Milan, Allegri: “Guardiamo alla Supercoppa, Gabbia? Vi dico questo”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, dopo il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn sulla Supercoppa e l’infortunio di Matteo Gabbia. Ecco le sue parole:

“Oggi abbiamo fatto una bella gara, contro c’era una difesa schierata e abbiamo attaccato nel modo giusto. Il Sassuolo è sempre molto ostico, ad un tratto loro ne lasciano tre davanti e se non recuperi in fretta il pallone devi correre novanta metri a difendere. Sullo 0-1 potevamo essere più attenti e anche sul secondo.

Nonostante ciò abbiamo disputato una buona gara, rischiato però la sconfitta dopo il nostro 2-1, ci portiamo questo punto a casa e guardiamo alla Supercoppa. Gabbia? Speriamo non sia niente di troppo grave, domani vedremo. Nel caso ci sono Odogu e De Winter che possono giocare. Per giovedì dovremo recuperare sia Leao e sia Fofana, per Gimenez speriamo rientri il prima possibile”.