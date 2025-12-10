Sky – Manna: “Benfica? Partita molto difficile. Su Mainoo…”

Scritto da:
Paolo Graus
-
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match Benfica-Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“E’ una partita ostica con un avversario complicato, loro si giocano tanto ma anche noi. Siamo contati in mezzo al campo, ma niente alibi e andiamo avanti uguale. Abbiamo fatto un lavoro straordinario? Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi e a Conte che, in un momento così delicato, hanno trovato soluzioni ed era complicato, eravamo orgogliosi di loro prima e ancor di più oggi. Mainoo è accostato a noi da agosto, per età, prospettiva e opportunità. I nostri ragazzi torneranno dagli infortuni e dobbiamo fare le giuste valutazioni per capire come procederanno i recuperi”.

