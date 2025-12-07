Elmas ai microfoni di DAZN: “Bello giocare da mediano, devi essere intelligente per coprire tutto”

Stasera il macedone Elmas è stato impegnato nel ruolo di Lobotka; compito particolarmente gravoso e praticamente inedito. Il ragazzo ha iniziato timidamente, poi nel corso della gara ha acquisito convinzione e alla fine ha dato un ottimo contributo per la vittoria degli azzurri.

Appena terminata la gara Elmas ha rilasciato le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “In campo posso fare tutto, in questo momento serve fare il mediano e penso di aver risposto bene. L’importante è che la squadra abbia vinto, se serve fare qualcos’altro, ci provo“.

Come ti sei trovato in questo ruolo: “Giocare affianco a McTominay è stato bello, lui è offensivo ed io ho cercato di coprirlo. Per giocare in questa posizione devi essere intelligente, altrimenti non riesci a coprire tutto“.

Vi aspettavate una Juventus schierata così: “Abbiamo preparato la partita pensando che giocassero con una punta, ma il mister ci ha detto di andare a prenderli e abbiamo ottenuto questi 3 punti importanti“.