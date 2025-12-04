Del Genio elogia Vergara: “E’ pronto! Fossi nel Napoli ci penserei bene prima di lasciarlo partire”

Paolo Del Genio, giornalista tifoso azzurro, ha commentato la prova di Vergara ai microfoni di Linea Calcio: “Il Napoli per sostituire Anguissa cerca un calciatore con le sue caratteristiche, però Vergare ieri ha dimostrato di essere in grado di giocare. Immaginate se avesse giocato con i titolari, potrebbe fare molto di più se accanto a lui fosse più alto anche il livello generale dei calciatori. Ha grande potenzialità e credo che prima di mandarlo a giocare il Napoli debba rifletterci bene. Se a gennaio prendi un giovane devi fargli prima capire cosa vuole Conte, mentre lui è pronto anche subito, credo che in questo contesto ci stia benissimo e ieri lo ha dimostrato”.