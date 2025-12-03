Mediaset – Milinkovic: “Gol subito per la sfortuna. Rigori? Vi dico”

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai rigori contro il Cagliari. Ecco cosa ne pensa:
“Dieci rigori ancora non li avevo mai vissuti, l’importante è aver passato il turno“.
Hai tirato una fucilata sul rigore: “L’importante è che l’ho tirata dentro, poi come l’ho tirata… Sicuramente l’ho tirata meglio di lui (sorride riferendosi a Buongiorno)”.
Ti alleni anche per tirare i rigori oltre che per pararli? “No, solo per pararli e basta. Ce li abbiamo i tiratori bravi quindi non c’è bisogno“.
Quando calate un po’ di intensità capita l’errore: “Non penso sia stato un errore ma un’occasione sfortunata un rimpallo può succedere. Non la penso così“.
Per te sarà anche un derby contro la Juventus: ” Per me i tre punti sono i tre punti“.